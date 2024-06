Após discutir com Luana Piovani, Neymar dispara contra Diogo Defante: "Fanfarrão"

Foto: Jogada 10 Neymar movimentou as suas redes sociais nos últimos dias com críticas a Diogo Defante e Luana Piovani

O jogador brasileiro Neymar, atualmente no Al-Hilal, movimentou suas redes sociais para criticar o comediante Diogo Defante, que comentou a respeito da discussão de privatização das praias. A pauta já chegou a envolver também a atriz Luana Piovani, citada por Neymar na quinta-feira, 30.

A proposta de emenda constitucional (PEC) 3/2022, que estava parada no Senado desde agosto de 2023, é de autoria do ex-deputado federal Arnaldo Jordy (Cidadania-PA). Sua aprovação revogaria um trecho da Constituição e tornaria possível a transferência dos territórios de marinha para ocupantes particulares, Estados e municípios.



Diogo Defante falou sobre o assunto na tarde desta sexta-feira, 31, por meio de sua conta no X (antigo Twitter). “Privatiza a cabeça do meu p…”, postou.

Pouco depois, Neymar veiculou um story com um vídeo do comediante e um texto referindo-se a ele:

“Cuidado para quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi para que levasse ele em casa. Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga para ganhar Ibope… FANFARRÃO, OTÁRIO!!”, disse.

Junto ao vídeo, Neymar inseriu uma foto com amigos em uma sessão antecipada do filme The Flash (2023). Defante aparece na imagem perto do jogador e de outros convidados.

Minutos depois, Neymar apagou o story.

Neymar e Luana Piovani: entenda a discussão

Na manhã de quinta-feira, 30, em Portugal, a atriz Luana Piovani compartilhou uma notícia sobre um suposto envolvimento de Neymar com uma incorporadora associada à PEC da Privatização das Praias.

“Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser!”, comentou Luana. Durante a noite do mesmo dia, Neymar publicou dois vídeos em seus stories respondendo à atriz.

“Acho que abriram a porta do hospício, soltou uma louca que não solta meu nome da boca. Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira o meu nome da boca, incrível. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi. Era uma ótima atriz, não tenho nada para falar de você. Mas agora tem que enfiar o sapato na tua boca porque você só fala m…”, disparou.

A empresa NR Sports, que realiza a gestão de imagem da carreira de Neymar, postou uma nota esclarecendo a situação e afirmando que a ligação com a PEC das praias foi feita em um “contexto pejorativo e politizado” e como uma “especulação desconexa”.