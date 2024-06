Ceará Junino 2024 é lançado no sábado, 1º, com show de quadrilhas

Foto: Ponta da Serra Junino/Divulgação Quadrilha Junina Guaraci, do Crato, se apresenta no evento de abertura do Ceará Junino 2024

Um dos principais eventos de São João do Estado, o Ceará Junino chega à 24ª edição este ano. Marcado para iniciar neste sábado, 1º, o momento terá apresentações de quadrilhas e show musical no Centro Cultural do Cariri, no Crato.

Com início às 17 horas, o evento de abertura será gratuito e terá a participação das quadrilhas juninas Quadrilha Nação Nordestina, de Juazeiro do Norte; Quadrilha Junina Guaraci, do Crato; e Quadrilha Santo Antônio, de Barbalha.

Além das apresentações de dança, o evento no sábado terá show com a cantora Karynna, a Braba. A artista natural de Juazeiro do Norte apresenta grandes sucessos e clássicos do forró.

O momento é gratuito, com entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível para a campanha Ceará Sem Fome.

Ceará Junino 2024: competição das quadrilhas juninas começa em 14 de junho

Na ocasião, será lançado o tema do Ceará Junino de 2024: “De Caiçara a Sobral: São João de Tradição e Inovação na Cidade do Futuro”.

No evento de abertura, serão anunciados os 21 festejos que vão ser realizados a partir de 14 de junho, por todo o Ceará. No XXIV Ceará Junino, cerca de 200 quadrilhas juninas farão apresentações.

Com votação a cada exibição, os grupos serão julgados até os finalistas serem escolhidos. O campeonato estadual deste ano será realizado em Sobral, entre os dias 25 e 28 de julho.

Abertura Ceará Junino 2024