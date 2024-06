Israel propõe novo plano de cessar-fogo com Hamas em Gaza

O presidente de EUA, Joe Biden, revelou na sexta-feira, 31, que Israel propôs um novo plano para um cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza, e exortou o movimento islamista palestino a aceitá-lo para acabar com quase oito meses de guerra.

Suas declarações acontecem horas depois de as tropas israelenses chegarem ao centro de Rafah, intensificando sua guerra contra o Hamas, apesar dos apelos internacionais para deter a ofensiva terrestre nessa cidade do sul de Gaza. Segundo Biden, o plano de três fases proposto por Israel começaria com uma trégua que incluiria a retirada das tropas israelenses das áreas povoadas de Gaza por seis semanas e a troca de alguns reféns mantidos pelo Hamas por presos palestinos.

O cessar-fogo temporário poderia se tornar "permanente" se o Hamas "respeitar seus compromissos", detalhou o presidente americano. A fase seguinte, explicou, incluiria a libertação de todos os reféns. (AFP)