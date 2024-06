Novo secretário da segurança do Ceará toma posse nesta segunda, 3

Foto: Carlos Gibaja/ Governo do Ceará Novo secretário da Segurança Pública do Ceará tem reunião com chefe da PMCE e governador Elmano de Freitas

O novo secretário de segurança pública do Ceará, Roberto Sá, será empossado na próxima segunda-feira, 3, em cerimônia no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. O evento terá a presença do governador, Elmano de Freitas, e deve ser iniciado por volta das 10 horas.

Roberto Sá já teve o primeiro contato com as instalações do Cisp na manhã desta sexta-feira, 31, quando ocorreu a primeira reunião com o coronel Klênio Nascimento, chefe da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), e o governador Elmano de Freitas.

No encontro, foram discutidas estratégias a serem implementadas no Estado visando à redução da criminalidade em todo o território cearense e uma maior efetividade do policiamento na Capital.

Roberto Sá foi nomeado titular da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) na última segunda-feira, 27, em substituição ao delegado federal Samuel Elânio, antigo titular da pasta.