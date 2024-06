Morre Kelly, cadela que exerceu terapias e buscas pelo Corpo de Bombeiros no CE

Foto: Reprodução | CBMCE Cadela atuou nas buscas

Morreu nesta segunda-feira, 3, Kelly, uma cadela da raça Golden Retriever que fez parte do canil do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Ela estava aposentada há três anos e permanecia sendo cuidada pelo seu antigo condutor. Informação foi divulgada pelo órgão nas redes sociais.

Em nota publicada, instituição destacou que o animal chegou a corporação para atuar como facilitador no processo terapêutico conhecido como "cinoterapia". No entanto, cadela também foi capacitada para exercer atividades de buscas junto as equipes.

"Ela entrou em nosso canil para exercer principalmente a cinoterapia, uma terapia com cachorros para o público externo, mas acabou sendo capacitada e atuou também como cadela de busca. Vá em paz, Kelly. Obrigado pelo seu serviço", escreveu instituição em nota publicada.