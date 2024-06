Governo do Ceará anuncia investimento de R$ 90 mi para a Cultura

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,31.05.2024: Governo do Ceará lança nova sede da Secretaria da Cultura (Secult) na Estação das Artes com a presença da ministra da cultura, Margareth Menezes.

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou aporte de R$ 90 milhões para o fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura do Ceará até 2026, sendo distribuídos R$ 30 milhões por ano. A iniciativa visa “dotar os órgãos de cultura dos municípios cearenses de capacidade técnica adequada para a boa execução das políticas culturais”.

Os municípios devem manifestar interesse na integração do Sistema com inscrição no Mapa Cultural do Ceará até a próxima terça-feira, 11 de junho.

A declaração foi realizada na manhã desta terça-feira, 4, na inauguração da nova sede da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE). A solenidade reuniu diferentes personalidades, como a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela.

Antes sediada no prédio onde também funciona o Cineteatro São Luiz, a Secult-CE agora ocupa o “Chalé do Engenheiro”, também conhecido como “Chalé da Administração”, no Complexo Cultural Estação das Artes.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,31.05.2024: Governo do Ceará lança nova sede da Secretaria da Cultura (Secult) na Estação das Artes com a presença da ministra da cultura, Margareth Menezes. Crédito: FÁBIO LIMA

Convocação de servidores da Cultura e plano de carreira

Além do anúncio do aporte financeiro aos municípios, Elmano comunicou a convocação de 18 novos servidores para a Secult-CE nos cargos de analista da cultura, analista de patrimônio, bibliotecário, historiador e sociólogo. Os profissionais chegam a partir de concurso público e ampliam o quadro de colaboradores da pasta.

Servidor da Secult aprovado no concurso de 2018, Leandro Maciel integra uma campanha de mobilização pelo plano de carreira dos servidores da cultura no Ceará. Ele esteve na inauguração da nova sede da Secult e percebeu uma “abertura maior” para tratar desse tema com o governador e a titular da pasta.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,31.05.2024: Leandro Maciel, servidor da Secult. Governo do Ceará lança nova sede da Secretaria da Cultura (Secult) na Estação das Artes com a presença da ministra da cultura, Margareth Menezes. Crédito: FÁBIO LIMA

“Hoje, estamos desafiados a permanecer no regime geral. Sem uma carreira específica para a cultura, é difícil nos entendermos como uma categoria a longo prazo. Temos instabilidade porque não temos planejamento próprio da carreira. A luta pela carreira é a luta pela nossa própria permanência, de poder visualizar o percurso na área cultural que seja atrativo e garanta nossa permanência”, explica ao O POVO.

Programa Agentes Territoriais

A cerimônia de inauguração da nova sede da Secult-CE contou também com a assinatura do protocolo de intenções entre o Governo do Estado e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) para o desenvolvimento do Programa Agentes Territoriais.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,31.05.2024: Governo do Ceará lança nova sede da Secretaria da Cultura (Secult) na Estação das Artes com a presença da ministra da cultura, Margareth Menezes. Crédito: FÁBIO LIMA

A ação visa integrar atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação na área da Cultura “e a utilização conjunta da experiência e da especialização de cada um” em suas respectivas áreas de atuação.

De acordo com Luisa Cela, foram autorizados R$ 5 milhões para o projeto e “serão 200 agentes de Cultura fortalecendo no Ceará” o programa em conjunto com o Ministério da Cultura.

Kariri Criativo

Na solenidade, Luisa Cela também mencionou o lançamento do programa Kariri Criativo, que acontece nesta terça-feira, 4, a partir das 17 horas, no Centro Cultural do Cariri.

Desenvolvido a partir de parceria entre Secult - CE, Ministério da Cultura (MinC) e Banco do Nordeste, o projeto é considerado "piloto" na formulação, implementação e monitoramento de uma política para economia criativa no Estado.

Com recurso inicial estimado em R$ 4 milhões, o Kariri Criativo pretende impulsionar projetos nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.

Em entrevista ao Vida&Arte no mês de maio, Luisa explicou que o tempo de implementação deve perdurar para além de 2024. "O Cariri tem uma força cultural muito significativa, uma infraestrutura de hotelaria e restaurantes, de aeroporto. A ideia é ampliar para outros territórios. É um pontapé, digamos, de uma discussão mais estruturada sobre economia criativa", disse à época.