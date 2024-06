Morre jornalista e músico Luiz Antônio Lima Alencar, o Peninha

Foto: Reprodução/Facebook Luiz Antônio Lima Alencar Jornalista e músico Luiz Antônio Lima Alencar, o Peninha, morre aos 73 anos de idade

Morreu nesta terça-feira, 4, o jornalista Luiz Antônio Lima Alencar aos 73 anos de idade. A informação da morte do cearense foi confirmada pelo radialista Nelson Augusto, parceiro de trabalho de Luiz, em publicação nas redes sociais.

Cantor, compositor, guitarrista e comunicador, Luiz Antônio era conhecido na música por Peninha, apelido dado a ele por amigos por conta de ser “desastrado” com os equipamentos, cabos e objetos musicais.

Nascido em 30 de agosto de 1951, Luiz teve passagens no Diário do Nordeste e no Governo do Estado do Ceará. O jornalista também fez carreira na arte, sendo um dos nomes referência do início da cena do rock em Fortaleza.

“Ele era um cara super antenado, foi um dos primeiros a montar banda de rock no Ceará. Peninha era muito influenciado pelo The Rolling Stones, a gente até chamava ele de ‘Keith Richards cearense’”, relembra o músico e produtor Mimi Rocha.

Mimi conta que conheceu Peninha na década de 1980, durante a “efervescência das bandas” em Fortaleza.

Em 1990, o músico foi convidado para participar da produção do disco “Paranormal” (1992), primeiro álbum do Amorocratas, banda de rock que teve entre os integrantes os músicos Cristiano Pinho, Edmundo Júnior, Elder, Gersinho Amorelli, Mano Chayb, Jorge Rabay além de Luiz Antônio Alencar, o Peninha.

Parceiro de banda, Mano Chayb afirma ter sido um “privilégio conviver” por mais de três décadas com Peninha e ter tido a oportunidade de “partilhar a vida” com o amigo.

“Acho que foi em 1978 ou 1979, a gente morava perto um do outro e se reunia nas esquinas do bairro. A gente passava a noite tocando violão na calçada com os amigos”, relembra Chayb ao revelar que a partir daí começaram a compor juntos.

Fã do The Beatles, Chayb comenta que Peninha era “beatlemaníaco” e isso os fez se unirem ainda mais, tanto na música como na amizade, resolvendo, então, criarem juntos a banda Amorocratas.

“Ele é um irmão de vida, um irmão que eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter vivido com ele e partilhado parte da minha vida com ele”, concluiu Mano Chayb.

O sepultamento de Luiz Antônio Lima, o Peninha, acontece nesta quarta-feira, 5, às 10 horas, no Cemitério de Messejana.