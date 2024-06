Pôr do sol em tons de lilás e laranja: entenda a coloração em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE O PÔR do sol na Beira Mar, em Fortaleza, apresentou cores vibrantes

No sábado, 1º, o fotógrafo Matheus Souza, 27, participava de um piquenique na Praia de Iracema, em Fortaleza, com a namorada. Ele estava no local a lazer, não pretendia bater nenhuma foto, até olhar para o horizonte e perceber algo: o céu estava lilás com tons em laranja.

Ele registrou o momento e publicou no Twitter (agora X). A imagem teve quase dez mil visualizações. “Não tinha levado minha câmera, com o celular mesmo fui fazendo as fotos, mas eu olhava e via que [as imagens] não captavam o que eu estava vendo. Era muito muito bonito.”

Matheus não foi o único impressionado pela coloração. No mesmo dia, Lucas Oliveira, 24, caminhava e se banhava na Praia de Iracema quando viu a mescla de lilás e laranja no céu. “Esse fim de semana [o pôr do sol] estava uma coisa de outro mundo. Uma cor muito diferente, muito bonita.”

Tonalidades têm se repetido nos últimos dias. Nesta terça-feira, 4, por exemplo, a coloração diferenciada atraiu os olhares de Humberto Torres, que destacou que o sol recentemente anda "mais forte, mais vivo, mais bonito, mais amarelo e vermelho", parecendo "maior".

"Depois de tanta chuva, desses dias estranhos, vir pra cá e ver o pôr do sol é muito lindo. A praia também é muito gostosa, né? E é importante que a gente preserve essa paisagem, que a gente consiga ver o pôr do sol, que a gente consiga curtir o sol nessa praia, nessa faixa de areia", pontua.

Entre os observadores do pôr de sol de sol estava Maria Clara. "Está uma coisa linda, está mais laranja e mais roxo do que nunca, e dá aquela vontade de sair de casa, de pegar a bicicleta, de rodar a Cidade, de tá fora de quartos e salas né? Que a gente costuma ficar, então realmente tá sendo um ótimo incentivador pra sair de casa, pra curtir mais", diz ela, que de tão impressionada levou uma colega para assistir ao evento.

Coloração pode se dar em razão da poluição

Diferentemente das imagens, a razão do fenômeno não é tão bonita. De acordo com o meteorologista Bruno Rodrigues, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a situação acontece por causa do contato da luz solar com diferentes materiais que ficam suspensos no ar.

“Quando a gente tem uma maior presença de materiais particulados e alguns poluentes, que ficam em suspenção no ar, a gente pode ter uma mudança na coloração do céu”, explica.

A coloração, conforme o meteorologista, também pode ser intensificada pelo fim do período chuvoso. “No [final da tarde], o sol está posicionado no horizonte. Então, os raios solares atravessam um caminho mais longo e, assim, vão acabar interceptando mais materiais particulados, que podem ser naturais — relacionados a presença de pouca umidade — ou por razões antropogênicas, atividades industriais.”

No começo de maio, varias regiões do planeta registraram auroras boreais fora de época. As duas situações, de acordo com Bruno, não têm nenhuma relação. Elas acontecem por razões diferentes. A primeira, das auroras, por causa da maior tempestade solar registrada nos últimos 20 anos. A segunda por causa do contato da luz solar com outros materiais.

Céu da Praia de Iracema em tons de lilás e laranja Crédito: Acervo pessoal/Raquel Mourão Céu da Praia de Iracema em tons de lilás e laranja Crédito: Acervo pessoal/Lucas Oliveira

Atualizada às 19 horas