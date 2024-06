Em semana de quedas, preço médio da gasolina chega a R$ 5,90 no Ceará; veja

Foto: Samuel Setubal Gasolina no Estado pode ser encontrada por R$ 6,49

Em semana de queda dos combustíveis no Ceará, o valor médio do litro da gasolina comum retraiu de R$ 5,94 para R$ 5,90. Dentre os estados do Nordeste, este é o quarto maior valor.

Os dados são da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Veja todos os preços dos combustíveis mais abaixo.

No entanto, conforme o levantamento encerrado no dia 1º de junho, o diesel encontrado nos postos de combustível do Estado subiu de R$ 6,05 para R$ 6,07. Assim, a quantia média do litro do diesel permanece acima da observada para a gasolina.

Em Fortaleza, o valor médio da gasolina é R$ 5,79, ou seja, R$ 0,11 a menos que o apresentado no Estado. Já o maior preço na Capital era de R$ 5,99 e o menor R$ 5,56.

O resultado em terras alencarinas é o terceiro menor preço dentre as capitais do Nordeste, ficando atrás apenas de São Luís, com média de R$ 5,43, e Piauí, com R$ 5,70.

A pesquisa semanal ainda traz informações sobre o custo do etanol, que apresentou baixa na comparação com a avaliação anterior, diminuindo de R$ 4,62 para R$ 4,56 no período. O valor é muito acima da média nacional, de R$ 3,81.

Leia mais White Martins fará no Ceará seu maior projeto de hidrogênio verde do Brasil

Sobre o assunto White Martins fará no Ceará seu maior projeto de hidrogênio verde do Brasil

Outro ponto são os preços praticados no mercado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, comercializado em botijões de 13 kg.

Segundo o levantamento, a quantia média desceu de R$ 99,78 para R$ 99,74, com valores nas revendedoras variando entre R$ 83,99 e R$ 120 no período. O combustível foi o único em que a média nacional (R$ 101,39) foi maior que a estadual.

Confira os preços dos combustíveis no Ceará (entre 26/5 e 1/6)

Gasolina



Preço Médio: R$ 5,90

Preço Mínimo: R$ 5,48

Preço Máximo: R$ 6,49

Diesel



Preço Médio: R$ 6,07

Preço Mínimo: R$ 5,66

Preço Máximo: R$ 6,39

Etanol



Preço Médio: R$ 4,59

Preço Mínimo: R$ 4,29

Preço Máximo: R$ 5,75

Gás de cozinha



Preço Médio: R$ 99,74

Preço Mínimo: R$ 83,99

Preço Máximo: R$ 120



Fonte: ANP

Petrobras: entenda como são formados os preços da gasolina e diesel