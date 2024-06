Venda de veículos novos cresce 96,42% de abril para maio no Ceará; veja carros

Foto: Samuel Setubal Venda de veículos novos no Ceará registra crescimento em maio

A venda de veículos 0 km cresceram 96,42% na passagem dos meses de abril para maio no Ceará. No período, foram 15.215 emplacamentos.

Na segmentação dos dados, motos tiveram alta expressiva na comercialização de 124,70%, com 10.134 unidades saindo das concessionárias. Autos foram 42,14% (3.515 unidades) e comercial leve 98,54% (953 saídas).

Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e apontam que na comparação com maio de 2023 a elevação nas vendas de veículos novos foi de 28,36%.

A alta em motos foi de 33,75%, a de auto foi de 18,83% e comercial leve 22,34%.

E no acumulado do ano (janeiro a maio) o comportamento dos emplacamentos registrou avanço de 8,10% na comparação com igual período do ano passado.

Enquanto motos cresceram 9,87% nas vendas, autos foram 9,19% e comercial leve 12,49%.

No Estado, no ranking de carros mais vendidos lideram:

Hyundai Creta (207 unidades) Chevrolet Onix (184) Volkswagen Polo (175) Nissan Kicks (161) Chevrolet Onix Plus (159) Chevrolet Tracker (149) Hyundai HB20 (140) Fiat Mobi (125) Toyota Corolla Cross (124) Fiat Argo (119) BYD Dolphin Mini (109) Chevrolet Pulse (108) Jeep Renegade (105) Chevrolet Spin (105) Jeep Compass (100) Renault Kwid (99) Fiat Fastback (93) Honda HR-V (88) Toyota Corolla (83) Volkswagen T Cross (81)

Já em Fortaleza, na passagem dos meses de abril para maio, a comercialização de veículos 0 km cresceu 95,01%.

No segmento de autos o avanço foi de 34,62%, a partir das 6.178 unidades emplacadas no período. Ainda foram 109% a mais em vendas de comerciais leves (109 unidades) e 181,82% de moto, com 3.162 saídas.



Na comparação com maio de 2023, a capital cearense apresentou alta de 28,71% nas vendas. Foram encontrados dados positivos em autos (13,40%), comerciais leves (14,84%) e motos (43,79%).

E no acumulado do ano a Cidade viu uma elevação nas saídas de veículos 0 km das concessionárias 5,93% maior. Teve alta também em autos (4,05%), comerciais leves (2,70%) e motos (12,07%).

Já os carros mais vendidos em Fortaleza foram



Hyundai Creta (128) Nissan Kicks (125) Fiat Polo (121) Chevrolet Onix (111) Hyundai HB20 (101) Chevrolet Onix Plus (95) Toyota Corolla Cross (83) Jeep Renegade (78) Chevrolet Tracker (77) Jeep Compass (77) Fiat Mobi (75) Chevrolet Pulse (70) Fiat Argo (69) Renault Kwid (66) BYD Dolphin Mini (65) Honda HR-V (58) Fiat Fastback (56) Fiat Cronos (53) Toyota Yaris Sedan (53) Volkswagen T Cross (49)

