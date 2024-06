Dia dos Namorados no Ceará: 73% dos bares e restaurantes esperam faturar mais

Foto: FÁBIO LIMA Faturamento deve ser 30% maior do que em 2023

No Dia dos Namorados, que será comemorado no próximo dia 12 de junho, 73% dos bares e restaurantes esperam faturar mais do que no ano anterior. O incremento deve ser de 30% em comparação com 2023.

A projeção é feita pela Associação de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE).

Segundo a entidade, a data é esperançosa para o setor, promovendo uma melhoria nas empresas que estão operando em prejuízo.

Os dados divulgados pela associação mostram que cerca de 42% das empresas registraram prejuízo em abril, 31% ficaram em equilíbrio e 27% tiveram lucro.

A pesquisa ainda aponta que 38% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses, 52% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação e apenas 10% reajustaram acima da inflação.

Além disso, o levantamento também detalha que 43% das empresas possuem dívidas em atraso. A dívidas são em:

Impostos federais (80%)



Impostos estaduais (67%)



Empréstimos bancários (33%)



Encargos trabalhistas e previdenciários (40%)



Serviços públicos (33%)



Taxas municipais (33%)



Fornecedores de insumos (17%)



Aluguel (30%)

Para Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará, é de extrema importância que essa perspectiva de aumento para data se concretize.

“No mês de abril, apenas 28% dos empreendedores fizeram lucro, ou seja, a grande maioria ainda está operando em prejuízo ou empatando no zero a zero. Isso é muito alarmante para o setor, considerando que quase metade dos empreendedores ainda têm dívidas. O que se espera com esta data é que esses estabelecimentos tenham um respiro e as dívidas, que ainda perduram desde a pandemia, consigam ser amenizadas”, destaca.

