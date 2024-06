Estudantes da rede municipal de Fortaleza utilizaram transporte público 5,5 milhões de vezes

Foto: Tainá Cavalcante/Prefeitura de Fortaleza SOMATÓRIO foi contabilizad entre janeiro e março de 2024

Os estudantes da rede municipal de Fortaleza utilizaram o transporte público cerca de 5,5 milhões de vezes entre janeiro e março de 2024, de acordo com dados da Prefeitura. O número representa um aumento de quase 18% na quantidade de viagens em comparação com o ano passado, quando o serviço foi utilizado cerca de 4,7 milhões de vezes.

A gestão acredita que o aumento no número de viagens é resultado do Passe Livre Estudantil, pois agora os alunos não precisam pagar duas passagens para usar o transporte público. Ainda conforme cálculo da Prefeitura, a gratuidade representou uma economia de R$ 275,5 milhões para as famílias.

O Passe Livre foi implementado em novembro de 2023. Nos primeiros seis meses, foram contabilizados cerca de 11 milhões de viagens gratuitas até maio.

"Temos observado o aumento de passagens gratuitas utilizadas mensalmente. Em janeiro deste ano foram mais de 545 mil passagens. Em março, já contabilizamos cerca de dois milhões. A procura pela carteira de estudante também aumentou em 5,8% de 2023 para 2024. Isso é uma prova de que a população abraçou o Passe Livre e está usufruindo dos seus benefícios", destaca Raimundo Rodrigues, presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), em nota.

Como usar o serviço?

Para garantir as duas passagens gratuitas, basta o estudante solicitar a carteirinha de estudante no site da Etufor. O Passe Livre é válido de segunda a sexta-feira, durante o período letivo anual, e as passagens não são cumulativas.

A carteirinha também pode ser solicita de forma presencial nos seguintes pontos: