ATAQUE À ESCOLA

Menino ferido fica ao lado de uma grade de janela em uma sala de aula destruída onde as pessoas estavam abrigadas em uma escola administrada pela Agência de Assistência e Obras da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA), que foi anteriormente atingida por bombardeios israelenses, no campo de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza. Ao menos 37 pessoas morreram na quinta-feira, 6, segundo fontes médicas, no bombardeio a escola, que de acordo com Israel, servia de base para o movimento islamista Hamas. O porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, declarou posteriormente que "nove terroristas" morreram no ataque contra salas de aula. O diretor da UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmou que as forças israelenses bombardearam, sem aviso prévio a escola, que "abrigava 6 mil deslocados quando foi atacada". (AFP)