Comunidade do São João do Tauape recebe posto de saúde requalificado

Foto: Daniel Calvet/PMF Entrega da requalificação do posto de saúde Pio XII – Geraldo Madeira Sobrinho

A Prefeitura de Fortaleza entregou o posto de saúde Pio XII - Geraldo Madeira Sobrinho requalificado para a população, na tarde desta sexta-feira, 7. Equipamento localizado no São João do Tauape vai beneficiar 25 mil pessoas do bairro e seus entornos.

Com a ampliação, o posto de saúde conta agora com nove consultórios de atendimento ao público, além de consultórios odontológicos, farmácia polo, esterilização, recepção, banheiros, fraldário, Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC), sala para o feitio de curativos, vacinação, prevenção ginecológica e coleta laboratorial.

O prefeito José Sarto disse que o posto teve a área quadruplicada, saindo de 170 m² para aproximadamente 640 m², sendo o segundo posto do pacote de investimentos na saúde da Capital.

“Estamos entregando um posto totalmente qualificado, ampliado, com novas equipes tanto de estratégia de saúde da família como equipes odontológicas, farmácia polo – que entrega os 137 itens preconizados pelo Sistema Único de Saúde. Este é o segundo posto reconstruído, já entregamos quatro novos postos de saúde e no total, serão entregues 18 novos postos de saúde”, informou.

Além da farmácia polo, a unidade de saúde recebeu a implantação da Sala de Apoio à Mulher que Amamenta (Sama), que oferece orientações sobre a importância do aleitamento materno, técnicas que possibilitam uma boa amamentação, como fazer caso não seja possível amamentar e auxiliam a superar as dificuldades enfrentadas no processo. A sala também presta auxílio na coleta de leite humano.

O secretário de saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, explicou que antes de passar pela requalificação, os postos são devidamente avaliados antes de passar pela reforma. “Todo posto tem uma característica, mas todos foram avaliados tecnicamente para que se chegasse ao tipo de reforma adequado, no caso deste posto, foi a ampliação”, apontou Taumaturgo.

O titular da pasta disse ainda que as reformas que a Prefeitura tem feito segue, em alguns casos, a ampliação da estrutura, aproveitando o que já tem, e outros derrubando o prédio e construindo novamente. Ao todo serão 18 postos de saúde fixos entregues à população até o fim deste ano.