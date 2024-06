Inscrições para o Enem 2024 são prorrogadas

Foto: FÁBIO LIMA Camilo Santana, ministro da Educação

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foram prorrogadas. O prazo para se inscrever, que acabaria nesta sexta-feira, 7, foi estendido e ocorre agora até o dia 14 deste mês. Informação foi divulgada pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, por meio das redes sociais.

"Com essa decisão, nós queremos ampliar ainda mais as oportunidades para que os jovens façam o Enem. Estudantes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil agora têm mais uma semana para se inscrever pela Página do Participante. Os concluintes do ensino médio em escola pública não pagam taxa de inscrição", explicou o representante federal.

Ainda de acordo com Camilo, um balanço feito pela pasta mostrou que alguns estado brasileiros já estão com "praticamente 100% dos seus concluintes da rede pública de ensino médio inscritos no Enem". Unidades federativas são: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

"Mesmo no Rio Grande do Sul, já temos mais de 70% dos formandos da rede pública inscritos. O Enem é a principal porta de entrada para a graduação e garantir a maior participação possível dos jovens é bom para o Brasil", destacou em postagem.