Justiça solta PMs presos suspeitos de morte de enfermeira no Pirambu

Foto: Reprodução/redes sociais JANDRA era diretora de uma unidade hospitalar em Fortaleza

Atualizado às 22h20min

A 5ª Vara do Júri determinou na noite desta sexta-feira, 7, que fossem soltos os quatro policiais militares presos temporariamente pela suspeita de envolvimento no assassinato da enfermeira Jandra Mayandra da Silva Soares, de 35 anos — crime ocorrido no último dia 15 de maio no bairro Pirambu, em Fortaleza.

A decisão ocorreu após pedido da própria Delegacia de Assuntos Internos (DAI), da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD). Conforme a representação feita pelos delegados, em um primeiro momento, havia sido informado que os PMs, antes do crime, fizeram buscas pelo nome da vítima no sistema de consultas policiais.

O apontamento havia sido feito pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotic), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), responsável pela ferramenta de pesquisa.



Entretanto, quando os PMs foram presos e conduzidos a depor, todos eles disseram ou que pesquisaram o nome de Jandra Mayandra depois do crime, ou que sequer lembravam-se de ter realizado a consulta.



Isso fez com que os investigadores da DAI pedissem à Cotic a confirmação ou não dos dados anteriormente repassados. Em um novo ofício, enviado por volta das 17 horas desta sexta, a Cotic constatou que os policiais haviam efetuado consultas em horários distintos dos que tinham sido informados anteriormente.



“Considerando que se trata de informação relevante não só para a investigação como um todo, mas, principalmente, para a presente cautelar, dado que existem investigados presos, mostrou-se imperiosa a comunicação imediata a Vossa Excelência, de modo que possa deliberar a respeito de tal informação”, afirmaram na representação os delegados da DAI.

RELEMBRE O CASO

Os quatro PMs haviam sido presos nessa quinta-feira, 6, por força de mandados de prisão temporária. Contra eles, ainda foi cumprido mandado de busca e apreensão. Uma quinta pessoa também foi alvo da busca e apreensão.



Jandra Mayandra foi morta a tiros no dia 15 de maio enquanto trafegava em seu carro na avenida Leste-Oeste, na altura do bairro Pirambu, em Fortaleza. Uma testemunha que estava com ela no carro no momento do crime afirmou que o autor dos disparos estava em uma moto.



Minutos antes, esse motociclista havia discutido com Jandra Mayandra após colidir na traseira do carro dela. Ele ainda atingiu o retrovisor do veículo. A hipótese de assassinato após briga de trânsito perdeu força após ser constatado que a moto usada pelo homicida estava com a placa encoberta.



Jandra Mayandra já havia registrado um Boletim de Ocorrência (BO) por ameaça. O crime teria sido praticado por uma funcionária com quem ela havia trabalhado em Sobral (Região Norte do Estado) que a responsabilizava pela demissão.



O caso segue sendo investigado para identificar os autores do crime, assim como a motivação da execução.