Livro sobre trajetória de Artur Bruno é lançado

Foto: Assembléia Legislativa/Divulgação Lançamento do livro de Nájila Cabral, sobre Artur Bruno no Uni FB.

Foi lançado ontem, 7, no Teatro Nadir Saboia, no Colégio Farias Brito, o livro "Artur Bruno - Caminhos de Educação e Meio Ambiente no Ceará", da professora Nájila Cabral. O livro narra a trajetória do professor, ex-deputado estadual, ex-secretario do Meio Ambiente e atual assessor especial para Assuntos Municipais do Governo do Estado. A renda arrecadada com a venda do livro foi revertido para o programa Ceará sem Fome. Autoridades, políticos, empresários, professores e ex-alunos estiveram presentes no evento de lançamento. Artur Bruno saudou a plateia em nome do centenário dom Manuel Edmilson Cruz, bispo emérito de Limoeiro do Norte, que estava presente.