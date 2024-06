Eleições 2024: PT apoiará Roberto Pessoa em Maracanaú, em vez de Julinho

Foto: Reprodução/Instagram Roberto Pessoa e Junior Pio/Alece Roberto Pessoa (União Brasil) e Júlio César Filho (PT)

Roberto Pessoa (União Brasil) terá o apoio do PT nas eleições municipais de Maracanaú, cidade localizada na Região Metropolitana de Fortaleza. A articulação foi homologada pela Executiva Nacional do partido nesta segunda-feira, 10. Decisão segue posicionamento do diretório municipal petista.

"A direção municipal fica autorizada a concluir as negociações, onde for necessário, para a indicação dos nomes para concorrer aos cargos de vices e eventuais ajustes na chapa de candidaturas proporcionais em função do número de vagas para o PT definidas no âmbito da Federação e para o cumprimento da cota de gênero", consta trecho do documento assinado pela Comissão da Executiva.

A decisão do diretório do PT de Maracanaú foi tomada ainda em março deste ano, mas o deputado estadual Júlio César Filho, conhecido como Julinho, recorreu as instâncias nacional e estadual contra a definição municipal que direcionou apoio à gestão de Pessoa.

Após adiamentos do resultado, o parlamentar chegou a afirmar que respeitaria decisão do PT Nacional. Em nota enviado ao O POVO, o parlamentar informou receber a notícia de "cabeça erguida". "Lutei até a última instância representando um grupo que, assim como eu, acredita em uma mudança consistente para o nosso município", afirmou.

E seguiu: "Continuarei trabalhando pela população da minha terra natal e por todo o Ceará. Não ando sozinho. Por isso, conversarei com o governador Elmano, o ministro da Educação, Camilo Santana e meu grupo político no município para traçar os próximos passos".

Ao todo, o PT confirmou o nome de postulantes em 26 municípios com mais de 100 mil eleitores. Eles são considerados "estratégicos" pela instância nacional e variam entre candidatura própria ou parte da aliança política. Fernando Santana (PT), que disputará o Paço de Juazeiro do Norte, é outro pré-candidato cearense confirmado na resolução.

Confira nota de Julinho na íntegra:

"Recebi, com a cabeça erguida, a decisão, tomada na noite desta sexta-feira (10), pelo Diretório Nacional do PT em apoiar a reeleição do prefeito Roberto Pessoa (UB) nas eleições municipais de 2024 em Maracanaú.

Lutei até a última instância representando um grupo que, assim como eu, acredita em uma mudança consistente para o nosso município. Tenho sido o maior defensor, uma voz altiva por uma nova realidade para os maracanauenses.

Continuarei trabalhando pela população da minha terra natal e por todo o Ceará. Não ando sozinho. Por isso, conversarei com o governador Elmano, o ministro da Educação, Camilo Santana e meu grupo político no município para traçar os próximos passos.

A política se constrói no coletivo e como parlamentar, há quatro mandatos, seguirei trabalhando para levar sempre o melhor para o meu Maracanaú e para meu Ceará.

Deputado Estadual Júlio César Filho (PT)".

