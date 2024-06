Seis veículos são autuados em operação contra o tráfego irregular nas Dunas da Sabiaguaba

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,09.06.2024: Ação contra o trânsito irregular de veículos no Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba.

Seis veículos foram autuados nesse domingo, 9, durante uma operação realizada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), contra o tráfego irregular nas Dunas da Sabiaguaba. Desses, quatro automóveis foram apreendidos e dois conseguiram se evadir do local, mas foram "autuados remotamente".

Conforme Agefis, "veículos foram detectados via drone circulando ilegalmente" no Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba (PMNDS). Motoristas ignoraram as sinalizações no local proibindo a prática e foram autuados com base no Artigo 764 do Código da Cidade por degradação ambiental.

"A iniciativa teve como objetivo coibir o trânsito irregular de carros na área de conservação, reforçando o trabalho da Prefeitura de Fortaleza em preservar o ecossistema natural e evitar condutas inadequadas na área", destaca pasta.

O POVO chegou a acompanhar a operação, após duas semanas de denúncias de tráfego ilegal na unidade de conservação, e acompanhou o momento em que um Gol e um HB20 foram flagrados estacionados ao lado de uma das lagoas naturais da Sabiaguaba. Os infratores eram famílias com crianças.

Legislação proíbe o tráfego de veículos em Unidades de Conservação ou Zona de Proteção Ambiental, configurando ato como degradação ambiental. Multa em flagrantes desse tipo podem variar de R$ 303,75 a R$ 4.050,00 para pessoa física, e até R$ 48.000,00 para pessoa jurídica.