O economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Antonio da Luz, disse que o governo só "bagunçou o mercado" com o leilão de compra de arroz. "O governo, quando interveio no mercado, criou uma alta no preço. Quando ele disse para as pessoas que podia faltar arroz, as pessoas saíram para o supermercado para se abastecer. O preço subiu ao consumidor", disse o economista.