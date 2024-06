Léo Porto é convocado para a seleção brasileira em preparação para Copa América

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Auxiliar técnico Léo Porto na chegada para o jogo Fortaleza x Campinense, no PV, pela Copa do Nordeste 2023

O Fortaleza celebrou nesta terça-feira, 11, a convocação do profissional Léo Porto para a seleção brasileira. Ele irá acompanhar o técnico Dorival Júnior e toda a comissão técnica verde e amarela como observador técnico na preparação do Brasil para a Copa América, nos Estados Unidos.

Atualmente, Léo Porto trabalha no Fortaleza em duas funções que se complementam. O profissional é técnico da equipe Sub-20 do Leão e também auxiliar fixo da equipe profissional, de modo que atua e auxilia diretamente os profissionais em transição entre as bases do Tricolor e o time profissional comandado por Vojvoda.

Ele faz parte do Fortaleza desde dezembro de 2020 foi técnico da equipe de Aspirantes nos anos de 2021 e 2022, antes de então se tornar treinador do Sub-20.