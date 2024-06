Lula receberá título honoris causa da UFC no dia 20 de junho

Foto: AURÉLIO ALVES LULA receberá título dia 20 de junho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá receber o título de doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará (UFC) na Concha Acústica na próxima quinta-feira, 20, previsto para ter início após às 16 horas. Na ocasião, ele também irá fazer anúncios de obras para serem iniciadas no Estado.

Anúncio foi feito pelo reitor da UFC, Custódio Almeida, durante cerimônia na qual o Grupo de Comunicação O POVO assinou termo de adesão ao Ceará 2050.

A honraria fará parte da agenda de Lula pelo Ceará, anunciada na última semana segunda-feira, 10, pelo governador, Elmano de Freitas (PT). O presidente também irá ao Cariri e depois visitará a capital cearense.

Além de receber o título, Lula deve anunciar obras para as universidades cearenses. De acordo com Custódio, a previsão é de que o presidente deve ser oficializar as autorizações para a construção de um novo hospital universitário, o Campus Iracema, e cursos de Medicina no município de Russas e de Odontologia em Crateús. Lula também deverá anunciar as obras do Instituto Federal e da UniLab em Baturité.

Custódio revelou que além do presidente, a cantora baiana Maria Bethânia também receberá o título Honoris Causa. O evento será no dia 15 de novembro quando ela estará em Fortaleza para um show ao lado do seu irmão, Caetano Veloso.

Lula visita UFC em meio à greve

O reitor da UFC comentou que o clima da vinda do presidente em meio à greve federal das universidades coloca "tensão", mas destacou que todos querem ouvir o que o Lula tem a dizer. Além disso. Custódio disse que se ouver manifestação, ele espera que seja a altura do evento.

"A gente sabe do clima de greve que coloca a universidade em luto, em tensão, mas a gente também entende que a voz do presidente é uma voz que todo mundo quer escutar", disse.

"Mesmo nesse contexto, a gente acredita que muita gente vai encontrar o presidente Lula, vai querer ouvir o que ele tem a nos falar e se houver algum tipo de manifestação que seja a altura da UFC. Do título de 70 anos, do título de honoris causa e portanto uma manifestação respeitosa e signifique a livre expressão das pessoas para dizerem o que quiserem em um ambiente totalmente propício que é a universidade", completou.



Com informações da repórter Thays Maria Salles