Secretário de Pires Ferreira é afastado por irregularidades no contrato de limpeza pública

O secretário da Infraestrutura de Pires Ferreira, José Celson Macêdo de Azevedo, foi afastado por 180 dias, por supostas irregularidades no contrato de limpeza pública da cidade distante 297,1 km de Fortaleza. O contrato com a empresa, não identificada, foi suspenso pelo mesmo período de seis meses.

Ação ocorreu no âmbito da operação “Continuum”, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 13, pelo Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Ipu.

As denúncias apontam fraude na licitação da empresa responsável pela limpeza da cidade, que atua desde 2010. O MP aponta, neste acumulado de 14 anos, valores pagos superiores a R$ 13 milhões, o que indica um sobrepreço.

Também foi apontada inexecução contratual, além do crime de peculato, ou seja, desvio ou apropriação de um bem público em proveito próprio ou alheio.

A investigação contou com oito mandados de busca e apreensão nas residências do secretário da Infraestrutura, de servidores públicos, de empresários investigados e em sedes da Prefeitura, em Pires Ferreira. Também houve buscas em empresas, nos municípios vizinhos de Reriutaba e Ipu.

