Thiago Monteiro, tenista cearense, garante vaga nas Olímpiadas de Paris 2024

Foto: Thomas COEX / AFP TENISTA cearense é o 76º do tênis mundial

O cearense Thiago Monteiro, número 76 do tênis mundial, estará nas Olimpíadas de Paris 2024. O atleta será um dos três tenistas brasileiros presentes no principal evento esportivo do mundo.

Além dele, Bia Haddad Maia (20ª) e Thiago Wild (71ª) estarão na capital francesa representando o Brasil.

Monteiro se classificou devido ao descarte. No geral, apenas os 56 primeiros do ranking mundial se classificam. No entanto, existe um limite de quatro atletas por país.

A Argentina, por exemplo, tem seis competidores, a França, sete, Espanha, oito, e os Estados Unidos, oito, entre os 56 primeiros do ranking.

De toda forma, Thiago já deve ter a vaga assegurada pelo Pan, quando foi bronze. Nesta temporada, o atleta chegou a furar o quali de Roland Garros, mas não passou da primeira rodada.

Mesmo assim, o tenista cearense tem o que comemorar. Além dos jogos olímpicos, Thiago Monteiro saltou 10 posições do ranking da ATP. Em 2023, era o 116º.

No Rio Open, chegou até às quartas de final e foi de forma inédita até às oitavas de final do Masters 1000 de Roma, na Itália.

Fora isso, acumula alguns feitos na sua carreira. No último ano, bateu o top-4 do mundo, o dinamarquês Holger Rune, pela Copa Davis. Esse foi, até o momento, a maior vitória da carreira de Thiago Monteiro.