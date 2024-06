Foi realizada, ontem, 14, na sede na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), a primeira reunião do Conselho de Jovens Leitores de 2024. Coordenado pelo jornalista Cliff Villar, diretor Corporativo do O POVO, o projeto neste ano é desenvolvido em parceria com a Diretoria de Estratégia Digital do O POVO, liderada por André Filipe Dummar. O destaque do encontro foi a palestra de Guilherme Muchale, economista chefe da Fiec e gerente do Observatório da Indústria, que discutiu a importância da inteligência competitiva e do big data para fortalecer a competitividade industrial e promover o desenvolvimento sustentável no Ceará.