Hemoce realiza programação alusiva ao Dia Mundial do Doador

Foto: Emmanuel Denizard/ Hemoce Ação alusiva ao dia mundial do doador de sangue realizada pelo Hemoce

Comemorado em 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue incentiva e agradece às doações regulares. De acordo com o Ministério da Saúde, até março deste ano, foram realizadas 731.734 doações no Brasil, sendo 27.503 somente no Ceará.

Para celebrar, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) realiza nesta sexta-feira, 14, e sábado, 15, uma programação para homenagear os doadores que, voluntariamente, ajudam a salvar vidas.

Aqueles que compareceram à sede do Hemoce, na avenida José Bastos, em Fortaleza, nesta sexta-feira, foram recebidos com o show de humor de Madame Mastrogilda, a atração musical de Vanice Belchior e do Coral Hemocanto.

Os doadores também foram recebidos com máquinas de foto personalizadas e serviços de bem-estar, o que incluiu limpeza de pele, maquiagem e corte de cabelo. A coordenadora de Captação de Doadores do Hemoce, Nágela Lima, diz que a data é importante para conscientizar a sociedade sobre a importância da doação voluntária.

“É uma oportunidade também de reconhecer o maior parceiro do hemocentro nesta missão. Por isso, queremos parabenizar a todos os doadores pelo seu dia e agradecer por essa parceria solidária”, diz. As unidades regionais do Hemoce também receberam iniciativas diferenciadas, desde a blitz de sensibilização até apresentações artísticas e musicais.

Já no sábado, 15, o posto de coleta do Hemoce, na Praça das Flores, no bairro Aldeota, também oferecerá programação com café da manhã especial, foto-lembrança da doação, além de outras surpresas para os voluntários.

Junho Vermelho: Hemoce realiza campanha de incentivo a doação de sangue durante o mês

Neste mês de junho, o órgão está com a campanha “Para sempre doadora - de geração em geração”, que convida a todos ao envolvimento e incentivo da doação de sangue voluntária e altruísta.

A iniciativa trabalha com ações de marketing nas redes sociais, cartazes ilustrativos, painéis de led, ações educativas e blitz de conscientização. Aos interessados em se candidatar, é preciso estar saudável, bem alimentado, estar acima dos 50 kg, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar seu documento oficial com foto.

Os menores de idade devem apresentar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal para que a doação se realize. O atendimento pode ser agendado pelo site do Hemoce ou pelo telefone de cada unidade.



Saiba onde doar Sangue em Fortaleza e interior do Estado



Hemoce Fortaleza

Endereço: av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo

Telefone para contato: (85) 3208-0800



Hemoce Praça das Flores

Endereço: av. Desembargador Moreira, s/n - Aldeota

Telefone para contato: (85) 99706-0585



Hemoce Crato

Endereço: rua Coronel Antônio Luís, 1.111 – Pimenta

Telefone para contato: (88) 3102.1260 ou 3102.1261



Hemoce Iguatu

Endereço: rua José Edilson de Melo Távora, s/n – Esplanada II

Telefone para contato: (88) 3581.9409 ou 3581.9408

Hemoce Juazeiro do Norte

Endereço: rua Beata Maria de Araújo,30 – Romeirão

Telefone para contato: (88) 3102.1169 ou 3102.1170

Hemoce Sobral

Endereço: rua José Maria Alverne, 383

Telefone para contato: (88) 3677.4624 ou 3677.4627

Hemoce Quixadá

Endereço: Av. Francisco Almeida Pinheiro, 2340 - Planalto Universitário

Telefone para contato: (88) 3445.1009 ou 99654.2246