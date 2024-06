Lula se encontra com o papa e conversam sobre paz e combate à fome

Foto: Ricardo Stuckert O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja com o Papa Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o papa Francisco nesta sexta-feira, 14, durante reunião da cúpula do G7, em Borgo Egnazia, no Sul da Itália. O petista, que esteve acompanhado na primeira-dama Janja, afirmou que tratou com pontífice sobre paz, combate à fome e redução das desigualdades no mundo.

Lula também divulgou um vídeo do momento em que se encontra com Francisco. Na ocasião, o presidente brasileiro elogiou o discurso do papa sobre desigualdade de raça, gênero, educação e saúde. Além disso, ele destacou campanha para "tornar o mundo um lugar mais humano".

Confira o encontro entre Lula e o Papa Francisco

Uma campanha por um mundo mais humano e menos desigual.



@ricardostuckert pic.twitter.com/s49r30Vkbc — Lula (@LulaOficial) June 14, 2024

Além de Lula, o papa Francisco teve encontros individuais com outros líderes mundiais, como o presidente ucraniano Volodymyr Zelenski e os primeiros-ministros Emmanuel Macron, da França, e Narenda Modi, da Índia.