A terceira Orelhuda do Leão

Foto: o povo capa

Em jogo com derrota para CRB por 2 a 0 no tempo normal, o Fortaleza sagrou-se tricampeão da Copa do Nordeste com vitória nos pênaltis. O Leão do Pici, que havia ganhado o duelo de ida no Castelão por placar similar, eliminou o fantasma das penalidades com gol final de Yago Pikachu. O time igualou-se a Ceará e Sport como os tricampeões do torneio, ficando apenas a uma conquista de Vitória e Bahia. O feito tricolor ganhou destaque na edição de segunda-feira, 10, do O POVO, figurando na manchete do jornal.