Foto real é premiada em concurso

O fotógrafo Miles Astray foi desclassificado do concurso internacional 1839 Awards após concorrer com uma fotografia real em uma categoria voltada para imagens geradas por inteligência artificial (IA). A foto de Miles foi premiada com o terceiro lugar no concurso. A fotografia, intitulada "F L A M I N G O N E", foi submetida pelo profissional à premiação e mostra a imagem de um flamingo que parecia estar sem cabeça. De acordo com a CNN, o momento foi capturado durante uma viagem que fez para Aruba, no momento exato em que o animal dobrava o pescoço para se coçar.