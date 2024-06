Morre Alexandre Figueiredo, decano do Tribunal de Contas do CE

Foto: Divulgação/Tribunal de Contas do Estado do Ceará ALEXANDRE Figueiredo, 66, foi empossado no Tribunal de Contas do Ceará em 1995

O conselheiro decano Alexandre Figueiredo, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) faleceu neste domingo, 16, aos 66 anos de idade.

A informação foi divulgada pelo TCE Ceará, que expressou pesar pelo falecimento do conselheiro. Alexandre atuava no órgão há 29 anos.

"Em nome de todos os conselheiros, auditores, procuradores de contas, servidores, colaboradores e estagiários, o presidente do TCE Ceará, conselheiro Rholden Queiroz, se solidariza com os familiares e amigos do conselheiro decano desta Corte de Contas", publicou o órgão.

Alexandre Figueiredo era natural do município de Sobral e pós-graduado em Direito Constitucional.

De acordo com informações do TCE, ele foi empossado como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará em 1995, após ter sido indicado por dez partidos políticos representados na Assembleia Legislativa.

Alexandre também foi eleito deputado estadual pela primeira vez para cumprir mandato de 1987 a 1991 e foi reeleito, de 1991 a 1995.

Na Assembleia, foi presidente das Comissões de Agricultura e Pecuária e de Constituição, Justiça e Redação, quando foi relator do novo Código de Organização do Poder Judiciário, além de líder da bancada majoritária na Constituinte (1989) e o primeiro secretário da mesa diretora (1991/1993).

Na época, implementou a mais ampla reforma no parlamento cearense, incluindo a instalação do primeiro painel eletrônico.

Em 1994, de janeiro a outubro, ocupou o cargo de secretário de Recursos Hídricos, tendo iniciado a implantação do Planerh, do qual foi autor da lei.

Alexandre também foi diretor-presidente da Escola de Contas Instituto Plácido Castelo (IPC) e professor de Direito Administrativo da Universidade de Fortaleza (Unifor).

O velório do conselheiro Alexandre Figueiredo acontecerá a partir das 8 horas da manhã de hoje e a missão está marcada para as 10 horas, na Funerária Ethernus, à rua Padre Valdevino, 1688, na Aldeota.