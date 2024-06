Pacientes com lipedema caminham por conscientização em Fortaleza

Foto: Daniel Freitas Manifestantes se reúnem em prol de conscientizar sobre a lipedema

Pacientes e parentes de pessoas com lipedema caminharam em prol de conscientização da doença na manhã deste domingo, 16, na avenida Beira-Mar, em Fortaleza. O evento é o primeiro do tipo na Capital e foi realizado pela organização não-governamental (ONG) Movimento Lipedema. A caminhada foi possibilitada pela parceria com organizações privadas. Além da caminhada, a ONG realiza constantemente ações gratuitas para pessoas com lipedema. Às segundas-feiras, há roda de conversa online com psicóloga presente.