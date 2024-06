ESTUDANTES VÃO À CMFOR

Cerca de 30 estudantes da Escola Municipal de Tempo Integral Leonel de Moura Brizola participaram de uma imersão na rotina da Câmara Municipal de Fortaleza, ontem, 17. Por meio da Ação "Escola vai à Câmara", do Político, Eu!?!, programa de educação político-cidadã da Fundação Demócrito Rocha (FDR), os alunos se tornaram vereadores por um dia e simularam a votação de um projeto de lei de autoria própria: a criação de hortas nas escolas. A iniciativa da FDR, que já está na segunda edição, visa fortalecer a participação cidadã na política entre os jovens, e a Escola Leonel de Moura Brizola foi uma das 12 instituições de ensino fundamental contempladas nesta edição. No plenário, os estudantes conheceram de perto o funcionamento do Poder Legislativo Municipal e vivenciaram na prática os processos democráticos.