Projeto social promove aulão de basquete com Alberto Bial e apresentações artísticas

Foto: Victor Barros ALUNOS com o técnico e a secretária

Os jovens do bairro João XXIII tiveram uma tarde especial nesta segunda-feira, 17. Mais especificamente os alunos do Complexo Social Mais Infância. As crianças e adolescentes tiveram um aulão de basquete com Alberto Bial, nome histórico do basquete brasileiro.

Na oportunidade Bial, mostrou seu método de ensino humanizado, que foi criado ao longo dos seus 50 anos de trabalho.



Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, ele falou sobre o momento importante em sua carreira, e o objetivo do projeto. "A honra é toda minha, e a possibilidade que foi aberta pela secretária Onélia de trazer o basquete para pessoas carentes é algo único. Estou há 60 anos no esporte, já vivi bastante e sempre foi praticado em clubes, colégio, em locais de classe média alta".

"E, aqui, nós estamos conseguindo atingir várias regiões, onde o pessoal nunca teve oportunidade e, agora, está tendo com um método muito legal, de terem um material de primeira qualidade. A bola é de qualidade, o uniforme é NBB. Os professores, eu capacitei", finalizou.

Ao todo, mais de 200 jovens já são beneficiados com a iniciativa. Além do João XXII, o equipamento também está presente no Cristo Redentor, Curió, e Zona Viva Jangurussu, em Barbalha-CE.

O grande órgão idealizador foi a Secretária de Proteção Social (SPS), que tem a frente a secretária Onélia Santana, ex-primeira-dama do estado. A responsável pela pasta também exaltou ação e falou da importância de Alberto Bial.

"Tem mais efeito, tem mais resultado, quando você faz parcerias, Nos lançamos aqui, com o Alberto Bial, uma pessoa que já treinou grandes equipes, a nível de Brasil, e que nós precisamos trazer essa juventude, para o basquete.

"Nos estamos com quatro turmas no Complexo Mais Infância em Fortaleza. Não só o treinamento, mas também, ter condições e possibilidades que esse jovens possam ir para times a nível nacional, e que possam sair grandes nomes do basquete, assim como Alberto Bial. A metodologia do Alberto é bem bacana, porque trabalha o desenvolvimento da criança e do adolescente", concluiu.

Além do momento de treino com Bial, os presentes puderem acompanhar uma apresentação artística. No treinamento, alguns mostraram suas habilidades com o basquete, orgulhando o professor Bial, que observava tudo de forma atenta.