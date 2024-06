Relevante é a agência do ano

A Associação Cearense dos Agentes Digitais (ACADi) entregou, na noite de ontem, 18, o Prêmio Juan Vazquez. Na categoria "Agência do Ano", a vencedora foi a Relevante (foto). A EBM Quintto conquistou o 2º lugar. E o 3º foi para a Acesso. Os premiados receberam troféus elaborados em 3D, em um modelo exclusivo. Nesta 5ª edição, o Prêmio, que se consolida como a maior premiação estadual do mercado publicitário, teve um formato inédito, com quase 140 cases inscritos, 15 agências participantes e 29 jurados, espalhados pelo Brasil.