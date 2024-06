Prefeitura de Fortaleza entrega novo posto de saúde no bairro Floresta

Foto: Yuri Allen/PMF Posto de saúde Doutor Miguel Schettini Neto foi entregue nesta quarta-feira, 19, pela Prefeitura de Fortaleza

Mais de 11 mil pessoas serão contempladas com a chegada do Posto de Saúde Doutor Miguel Schettini Neto ao bairro Floresta, em Fortaleza, segundo a Prefeitura. Construído totalmente do zero, a nova unidade de saúde foi entregue à comunidade nesta quarta-feira 19 em um evento na Lagoa do Urubu, onde a estrutura foi erguida, sendo o 123º posto de saúde da rede municipal.

O posto tem sua estrutura disposta em 385 m² e conta com três consultórios médicos, consultório odontológico, sala de prevenção ginecológica com banheiro, sala de procedimentos, observação, classificação de risco, esterilização, vacinação, curativos e coleta. Conta ainda com área de coordenação, espaço para educação em saúde e banheiros acessíveis.

A inauguração contou com a presença da comunidade que comemorou com balões, apitos e fogos de artifício a chegada do novo benefício. Maria Mirla de Sousa, liderança comunitária, diz que o posto de saúde facilitará a vida da comunidade que já não precisará ir para tão longe.

“Há muitos anos nós precisávamos desse posto, mas começamos a debater com a secretaria regional, conversar com a prefeitura no ano de 2018, na gestão do Roberto Cláudio, e agora nós temos, é uma conquista muito importante para o povo, nós vamos zelar muito por ele”, relatou.

Conforme o prefeito, José Sarto, com a chegada do novo posto, as pessoas não precisarão mais se deslocar para os postos vizinhos e poderão desfrutar do atendimento da atenção primária de saúde em um local mais próximo. “Uma população de 12 mil pessoas que antes iam para o posto Floresta , agora não vão mais. É uma reivindicação de 20 anos que essa comunidade tem que hoje temos o privilégio de entregar”, conta.

O gestor municipal citou ainda ampliação das farmácias polo, que de 15, se tornarão 26. “Serão 26 farmácias polo que são distribuídas de acordo com a localização, onde ela está no território do espaço perto das outras unidades. Então nós fazemos as farmácias polo que fique centralizada a distribuição de medicamentos para a comunidade”, detalha.

A inauguração também foi marcada por protestos

Em paralelo ao evento que inaugurou o novo posto, a celebração foi palco de um protesto por parte do Sindsaúde para cobrar a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) que, conforme a dirigente do Sindsaúde Ceará, Martinha Brandão, está desatualizado há 17 anos.

“Nós estamos aqui junto com os servidores do Instituto José Frota (IJF) e da atenção primária para cobrar do Prefeito a atualização do PCCS. Pedimos melhores condições de trabalho, segurança, resolver o problema da falta de material e diminuir a sobrecarga de trabalho no IJF. Até o momento, não tem sido feito nada para que a situação melhore e isso não pode continuar”, explicou a dirigente.

Além do Sindsaúde, o Sindicato dos Agentes Municipais de Segurança Pública do Ceará (Sindiguardas) também esteve no evento.

Durante a coletiva, O POVO questionou ao prefeito se haveria uma apresentação de proposta para o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que respondeu que entende a angústia e que está sendo feita toda a negociação possível para que tudo seja feito de forma dialogada.

“Nós temos que obedecer a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Eleitoral que nos proíbe de ter no segundo semestre uma despesa maior que no primeiro, mas nós temos avançado muito e creio que nós vamos cumprir os prazos”, disse.