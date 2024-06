Morre Chrystian, cantor sertanejo da dupla com Ralf

Foto: Instagram/ Reprodução Chrystian, da dupla com Ralf, morreu aos 67 anos de idade

O cantor sertanejo Chrystian, que fez dupla com Ralf, morreu aos 67 anos de idade, nessa quarta, 19. Ele estava internado em um hospital em São Paulo. A família do artista informou a morte por meio de nota.

Chrystian foi internado em fevereiro para se preparar para um transplante de rim. Ele havia sido diagnosticado com rim policístico. Doação seria feita pela sua esposa.

Xenotransplante: CONHEÇA a tecnologia que permite transplantar órgãos de porcos a humanos

Chrystian morreu: veja nota da família na íntegra

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos.

Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil.

Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou.

Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos.

Com amor e saudades

Esposa e Filhos."

Chrystian morreu: assista ao acústico da dupla Chrystian & Ralf

Dupla conta com vídeo no YouTube com mais de 8 milhões de visualizações. Confira:

As 16 músicas e o minuto que cada uma começa



Vira Virou - 00:30 Basta Um Olhar - 04:1 Camisa Manchada - 07:41 Dez Minutos - 10:50 Dona de Casa / Piscina - 14:18 Esse Amor Que Me Mata - 18:50 Louco Por Ela - 22:29 Mande A Solidão Pra Outro Lugar - 26:00 Mito - 30:10 Noite de Tortura - 33:27 Perdoa - 37:02 Quebradas da Noite - 40:49 Se o Vento Soprar - 43:58 Minha Vida Sem Ela - 47:41 Palavras Ao Vento - 51:48 Pra Sempre Em Meus Braços - 55:05

Brasileiro lidera 1º transplante de rim de porco para pessoa viva; CONFIRA