Conselho Nacional de Justiça encerra inspeção de rotina no TJCE

Foto: J. P. Oliveira/Ascom TJCE DESEMBARGADORES Fábio Uchôa Pinto de Miranda e Abelardo Benevides Moraes

Após uma semana de atividades, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) encerrou nesta sexta-feira, 21, a inspeção de rotina no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). As ações ocorreram em unidades administrativas e judiciárias, além de serventias extrajudiciais do Estado.

O saldo do trabalho, segundo o órgão, foi positivo. Coordenador de inspeção e magistrado auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, desembargador Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, parabenizou o TJCE pelo bom funcionamento do 2ª grau, destacando a atuação da parte criminal como "excelente".

"Além das câmaras de direito público, que obtiveram grau de excelência, e as de direito privado que, mesmo recebendo uma maior distribuição, também se apresentam em bom nível”, disse o magistrado.

Ele também teceu elogios ao Programa Tempo de Justiça, do 1º grau do Tribunal cearense. A iniciativa tem o intuito de dar celeridade aos processos envolvendo crimes dolosos contra a vida. “É um projeto muito importante, que vem sendo cumprido com eficiência, e deveria ser copiado pelo Brasil inteiro”, avaliou o coordenador Montenegro.

Na cerimônia do encerramento da inspeção, realizada na Escola Superior da Magistratura do Estado (Esmec), o presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides Moraes, expressou "orgulho" pelo Tribunal.

"Vivi várias fases dele, estamos conscientes e tranquilos que ele vem melhorando ano após ano. Nós continuamos à disposição, abertos a críticas e sugestões, que certamente podem contribuir para o nosso crescimento”, disse.

A inspeção é realizada por meio da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão vinculado ao CNJ. O TJCE foi o 27º e o último Tribunal estadual a receber a atividade ordinária.

