PMCE passa a contar com o reforço de 437 novos policiais

Foto: Isabella Campos | Ascom Casa Civil POLICIAIS iniciaram o serviço operacional supervisionado

Um total de 437 novos policiais militares passaram a reforçar a Segurança do Ceará. Solenidade que marcou o início do serviço operacional supervisionado dos profissionais ocorreu na noite desta sexta-feira, 21, em Messejana, e contou com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

Agentes vão atuar no reforço do policiamento ostensivo da Capital e também em Caucaia e em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Além do chefe do Executivo Estadual, cerimônia foi acompanhada por representantes como o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alece), Evandro Leitão (PT), e o novo titular da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá.



Conforme Elmano, na próxima semana mais 400 policiais vão integrar a Polícia Militar do Estado (PMCE) e em breve tomam posse 460 policiais civis e 80 peritos forenses. Ele também citou a criação do Comitê Estratégico Integrado de Segurança Pública (Cosei), cuja primeira reunião ocorreu hoje, e reforçou que ações são uma maneira de "fortalecer as forças de segurança estaduais no enfrentamento ao crime".

Governador explicou que agentes foram distribuídos a partir de estudos e de dados levantados, considerando áreas onde se tem informação de "que o crime está planejando atuar". Profissionais ainda estão em formação, mas parte do processo supervisionado já acontece nas ruas.

"Nós iremos chamar mais policiais militares do concurso e vamos fazer mais concurso para as nossas forças de segurança (...) Pois nós temos a decisão de enfrentar o crime, derrotar o crime no Estado do Ceará e nós vamos fazer isso unidos, organizados e integrados", garantiu ainda o gestor, na ocasião.

Presente no evento, o titular da SSPDS, Roberto Sá, que tomou posse no início deste mês de junho, deu

boas-vindas aos novos policiais. "Nós acreditamos muito nos senhores, temos a convicção de que estamos ao lado de vocês para trabalharmos juntos, cada vez mais, de forma incansável e implacável para promover a segurança dessa sociedade cearense, que é um povo trabalhador", disse.

“Esses 437 novos policiais militares se somam ao nosso discurso de não dar trégua, um segundo sequer, e de sermos implacáveis 24 horas na luta contra o crime para devolver a paz e a tranquilidade, e aumentar a segurança da nossa população”, completou.

Cerimônia também foi acompanhada por familiares dos novos agentes, como Miquele Facundo, 20, esposa do policial Francisco Xavier. "Hoje, é muito gratificante pra gente, porque a gente passou muitos anos tentando realizar esse sonho que hoje a gente conseguiu. O primeiro concurso ele não conseguiu passar, o segundo concurso ele conseguiu. A gente abdicou de muitas coisas, a gente passou um ano longe um do outro pra hoje em dia a gente tá realizando esse sonho", conta enquanto segura o filho do casal, de três anos de idade, nos braços.