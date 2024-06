Tentativa de chacina: criança e mulher são mortas e outras pessoas ficam feridas em Areninha de Fortaleza

Foto: Reprodução/Redes Sociais VÁRIAS pessoas foram baleadas em uma tentativa de chacina no Barroso

Uma tentativa de chacina deixou várias pessoas baleadas na Areninha do Jardim Violeta, localizada no bairro Barroso, em Fortaleza, por volta das 20h50min desta sexta-feira, 21. Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), duas pessoas morreram. Informações preliminares apontam que óbitos são de uma criança e de uma mulher adulta.

Pelo menos outras três pessoas também teriam ficado feridas na ação, incluindo crianças e uma mulher adulta. Vídeos gravados por pessoas que estavam na areninha no momento do crime mostram uma mulher e uma criança ensanguentadas no chão. As imagens também registraram que no local havia várias pessoas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que ocorrência segue em andamento e que equipes "da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e dos setores de inteligência foram enviadas para reforçar as ações na região".

Ainda segundo pasta, as forças de Segurança realizam diligências ininterruptas "com o intuito de elucidar o crime" e composições do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM) "estão realizando saturações e diligências pela área com o intuito de capturar os suspeitos."

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e coletou vestígios que irão colaborar com as investigações, que ficarão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Outros dois assassinatos foram registrados em Fortaleza

Também na noite desta sexta-feira, pelo menos, mais duas ocorrências de homicídios foram registradas em Fortaleza. Por volta das 21 horas, dois homens foram baleados, sendo que um deles morreu, na rua Antônio Divino, localizada no bairro Mondubim. Já no Siqueira, por volta das 21h20min, um homem também foi morto a tiros na rua Firmino Rivieira.