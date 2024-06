Academia Metropolitana de Letras celebra 15 anos com posse e entrega da Medalha Mário Caúla

Foto: João Filho Tavares Integrantes da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza

A Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza (Amlef) celebrou, na manhã deste sábado, 22, no Palácio da Luz, no Centro Histórico de Fortaleza, 15 anos de fundação. A solenidade marcou a posse de novos sócios efetivos e honorários e a outorga da Medalha Mário Caúla.

Na ocasião, tomaram posse como sócios efetivos Gilda Maria de Oliveira Freitas, Maria Gorete Pinheiro D. de Oliveira, Márcia Regina Vianna Pinheiro, Maria Amália Simonetti Gomes, Marco Antônio Praxedes de M. Filho e Gilmar Lima de Oliveira, ocupando as cadeiras n° 1, 7, 9, 11, 33 e 35, respectivamente. Cada cadeira reverencia patronos da literatura cearense e brasileira.

Foto: João Filho Tavares AMÁLIA Simonetti foi uma das sócias a tomar posse

A escritora Maria Amália Simonetti destaca que sua trajetória com a Literatura vem dos pais e avós escritores. "Nesse mundo de Literatura, uma paixão do meu pai e da minha mãe por ler. Nós nascemos em uma casa de livros. Por isso, é desde criança essa paixão de inventar, de criar", explica.

Professora e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará (UFC), ela foi uma das autoras do Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic), elevado a política pública prioritária pelo Governo do Estado em 2007. O programa busca oferecer formação continuada para professores e apoio à gestão escolar, entre outros aspectos.

Além disso, Maria Amália já publicou 25 livros. "Depois de aposentada, em 2016, comecei a me dedicar à minha literatura, fundei minha editora e escrevi várias coleções. Agora, no caminho das letras, na Amlef, sentiremos e viveremos o texto da vida e da literatura", completa.

A também recém-integrada à Academia Maria Gorete Pinheiro conta que iniciou sua trajetória na escrita em Quixadá, a cidade natal da escritora Rachel de Queiroz, quem serviu como sua inspiração.

Motivada por essa influência, Maria Gorete começou a escrever sobre a história de sua família. Membro da Academia Quixadaense de Letras, agora ela integra o sodalício fortalezense, ocupando a cadeira de número 7.

"A Academia é tão grande, eu sou tão pequena. É o lugar onde encontro as pessoas, sabe? Faço amizade, troco livros, aprendo. Então, para mim, é uma riqueza", declara.

Para o médico Ronald Teles, nomeado sócio honorário da instituição, o ponto de interseção entre as ciências médicas e a literatura, duas áreas distintas, é o humanismo.

"Se você olhar para o ser humano com outros olhos que não seja os técnicos, você vai encontrar a poesia, a prosa... Sou muito feliz em ser médico e poder exercer meu outro lado de escritor", salienta.

A seleção para membros da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza é conduzida por meio de um edital. A primeira exigência é a análise do currículo, com foco na produção literária no Estado.

Os candidatos devem ter no mínimo dois livros publicados e outras contribuições, como artigos em jornais e revistas científicas. "Esses critérios visam garantir a qualificação dos novos membros para enriquecer o cenário literário local", esclarece a presidente da Academia, Angélica Sampaio.

Distinção e legado

Ainda na cerimônia, a medalha Mário Caúla foi entregue ao Instituto Horácio Dídimo e a Patrícia Cacau, do movimento Mulherio das Letras, destacando o impacto e a dedicação na promoção da literatura e no incentivo à leitura e à escrita.

A comenda é uma honra especial, nomeada em homenagem a Mário Caúla Bandeira, acadêmico que foi titular da cadeira número 16, e é a maior distinção oferecida pela Amlef. A medalha marca o reconhecimento de ações alinhadas aos valores e objetivos da instituição.

"Essa honraria não é minha, é de todas as mulheres que amam a literatura, buscam a cultura e acreditam na transformação humana através da palavra. Meu compromisso é com a palavra", ressalta Patrícia Cacau, co-fundadora do movimento feminista literário Mulherio das Letras Ceará.

De acordo com Luciano Dídimo, presidente do Instituto Horácio Dídimo, "a Medalha está incentivando a cultura do Ceará". "É o reconhecimento do nosso trabalho e um incentivo muito grande para que a gente continue nessa luta", afirma.

Fundado pela família do escritor Horácio Dídimo, a organização tem por objetivo fomentar a arte, a cultura e a espiritualidade por meio da venda de livros em acervo e publicação de ensaios e poemas.



15 anos da Amlef: passado e futuro



A Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza é uma instituição sem fins lucrativos cujo objetivo é cultivar a língua portuguesa e sua literatura, congregar escritores, intelectuais e professores, além de incentivar atividades culturais e artísticas.

Ao longo de seus 15 anos, a academia tem promovido eventos, publicações e pesquisas que visam democratizar o acesso à cultura e fomentar a produção literária no Ceará.

"Nesses anos, muitas foram as realizações e projetos dos seus dirigentes, e grande foi o empenho dos seus acadêmicos, que com entusiasmo e dedicação fizeram florescer as letras de nossa Metrópole", comenta Seridião Montenegro, vice-presidente da entidade.

Dentre lançamentos e participações em feiras internacionais, a presidente Angélica Sampaio desenha um futuro ancorado na perpetuação e reverberação das ações acadêmicas como principal objetivo.

"Num mundo em que tudo se inicia, tudo se recria, mais importante do que tudo isso é dar continuidade ao nosso legado para que as futuras gerações possam tomar conhecimento da nossa existência", analisa.