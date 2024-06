Chacina e incêndio, em dia de visita de Lula

Foto: O POVO Capa

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Ceará acabou sendo ofuscada por dia movimentado, na última quinta-feira, 20. Com agenda ampla, Lula anunciou, entre outras coisas, investimento de R$ 778,9 milhões para ensino superior no Ceará. Em paralelo, a Assembleia Legislativa do Ceará foi atingida por incêndio que afetou o plenário da Casa. Contudo, a principal notícia do dia foi a ocorrência da quarta chacina do ano no Ceará, a maior matança no Estado desde 2020. Os três fatos figuraram na capa do O POVO, da edição de sexta-feira, 21.