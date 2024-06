Confirmada a oitava morte na chacina de Viçosa do Ceará

Foto: Reprodução/SSPDS Secretário Roberto Sá em entrevista coletiva concedida em Viçosa do Ceará

Foi confirmada pelas autoridades a morte, na sexta-feira à noite, do pizzaiolo Ádrian Matheus Brito dos Santos, de 23 anos, que estava internado em estado grave após ser baleado durante chacina que ocorrera na madrugada da quinta-feira, 20, em Viçosa do Ceará. Com o óbito, sobe para oito o número de pessoas que faleceram em decorrência da ação criminosa. Um homem foi preso no Piauí, sob suspeita de envolvimento no crime.

A chacina, quarta deste ano e a maior registrada no Ceará desde 2020, aconteceu na Praça Clóvis Beviláqua. A motivação teria sido briga entre integrantes de facções criminosas. Na ocasião, nove pessoas chegaram a ser baleadas, sendo as vítimas quatro homens e três mulheres. Uma mulher identificada como Amância, que também foi atingida na ação criminosa, segue internada em estado considerado grave pelas equipes médicas que a acompanham.

Ádrian Matheus havia ido ao equipamento de lazer após o serviço e acabou sendo baleado durante a ação criminosa. Ele perdeu parte do baço, estava com o intestino perfurado e precisou passar uma cirurgia.

O jovem aguardava uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Madalena Nunes, em Tianguá, mas não resistiu aos ferimentos. Das vítimas que vieram a óbito também havia um adolescente de 16 anos, duas jovens de 24 e 25 anos, assim como um homem de 26 anos e outro sem identidade identificada.

O novo secretário da Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, chegou a falar sobre o caso e afirmou ainda ser "prematuro" definir o motivo das mortes. Na sexta-feira, 21, investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultaram na prisão de um homem de 51 anos, que é acusado de ajudar os executores indicando a localização das vítimas. Ele foi localizado no município de Parnaíba, no Piauí.

Além da prisão do suspeito, um veículo usado no crime foi apreendido. O homem que não teve o nome divulgado pela Polícia foi levado à Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará, onde admitiu a participação na chacina e foi autuado em flagrante.