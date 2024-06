Circuito Peter Pan mobiliza corredores contra o câncer infantil

Foto: Divulgação OPÇÕES de percurso eram de 3km, 5km e 10km

Sob uma manhã de domingo chuvosa, a Associação Peter Pan realizou o 1º Circuito Peter Pan: Juntos pela Vida 2024 neste domingo, 23, em Fortaleza. O evento, dedicado a arrecadar fundos para a instituição que oferece suporte a crianças com câncer, atraiu entusiastas da corrida e defensores da causa. Os 550 inscritos puderam escolher percursos de 3 km, 5 km e 10 km. Todo o valor das inscrições, R$ 100 por participante, será direcionado para os 16 programas sociais da instituição.

A estudante Rafaela Barreto disse que aceitou com entusiasmo o convite da tia para participar do circuito. Corredora assídua, ela destacou que este evento é ainda mais importante por seu caráter solidário. "A minha tia que me chamou. Eu sempre corro, e aí é um desafio bacana, principalmente para ajudar a causa em si, da Peter Pan. A gente sabe que é uma entidade que merece o apoio de todo mundo".

Por volta das seis da manhã, foi dada a largada sob um cenário chuvoso, o que não foi impeditivo para quem se aprontou para a corrida. Para o engenheiro Márcio Pontes, com os devidos cuidados, a chuva deu mais emoção ao evento. "Foi melhor ainda. Debaixo de chuva a gente tem que ter mais atenção, estava bastante molhado. Mas foi bem gratificante".

"É uma corrida que a gente chama festiva-colaborativa, não é competitiva, não tem um primeiro, não tem um segundo. A ideia sempre é contemplar as pessoas que estão participando e ajudando", disse Matheus Albuquerque, um dos organizadores da estrutura do evento.

Alinhada ao desejo antigo de ser voluntária, a analista de dados Thaynara Cavalcante afirma que ficou sabendo do Circuito pelas redes sociais. "Eles postaram e, como estou nessa vibe de corrida, resolvi participar. Foi minha primeira prova de dez quilômetros e acabou sendo 11. Eu só tinha uma fatia de pizza e um sonho, mas no final deu tudo certo", brincou.

A médica Ana Lúcia Torres correu 5 km e já se prepara para o próximo circuito solidário. "Eu costumo fazer dez quilômetros, mas hoje eu fiz cinco, porque no próximo domingo já marquei outra corrida para ajudar. Essa em especial pela vida, em especial pela oncologia infantil", afirmou ela, participante dos circuitos de corrida desde 2022.

A superintendente Executiva da Associação Peter Pan, Michele Holanda, explicou que a ideia do circuito surgiu da tendência das corridas, que tem mobilizado cada vez mais a sociedade, além do intuito de mostrar o trabalho da Associação.

"E nada mais interessante do que intitular Juntos pela Vida", pontuou. "A gente juntou muitos parceiros, pessoas que já contribuíram com a causa. As pessoas se juntaram a nós e com chuva, com tudo, isso aqui estava lotado. Vendemos todos os kits com 45 dias de antecedência", exaltou a superintendente.

Segundo ela, todo o montante arrecadado, após a dedução das despesas operacionais, será direcionado exclusivamente aos 16 programas sociais da Peter Pan. Os atendimentos oferecem suporte abrangente a crianças e adolescentes enfrentando o câncer, com cuidado integral e assistência especializada.

"A gente tem um programa que reforma casas, um programa nutricional, um programa para realizar sonhos das crianças. Então, dentro dos 16 programas sociais, sempre há várias necessidades e o circuito vem como uma forma de obter recursos para satisfazer essas necessidades", destacou Michele Holanda.

O grupo gestor da Associação Peter Pan já tem planos para novos eventos semelhantes e que deseja tornar o circuito uma marca forte da instituição. A superintendente garante que na próxima edição o número de participantes será maior, "porque a única briga que teve foi porque acharam que as 550 inscrições foram poucas". "Isso é um problema bom, né?", riu.

O que é a Associação Peter Pan?

A Associação Peter Pan (APP) é uma organização sem fins lucrativos que luta contra o câncer infantojuvenil no Brasil. Seu objetivo principal é viabilizar o diagnóstico precoce e o tratamento humanizado de crianças e adolescentes com a doença, em consonância com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em 2010, foi inaugurado o Centro Pediátrico do Câncer (CPC), também conhecido como Hospital Peter Pan. Em colaboração com o Hospital Infantil Albert Sabin, o centro oferece suporte e tratamento para milhares de pacientes e seus familiares anualmente. Atualmente, cerca de 1.300 famílias recebem assistência mensalmente, incluindo apoio durante o tratamento contra o câncer.