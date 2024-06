Príncipe William comemora aniversário com os filhos em show de Taylor Swift

Foto: Reprodução/ Instagram @princeandprincessofwales O príncipe William, da Inglaterra, comemorou seu aniversário de 42 anos indo a um show da turnê The Eras Tour de Taylor Swift e publicou fotos dos bastidores ao lado dos filhos George e Charlotte

O príncipe William, do Reino Unido, comemorou seu aniversário de 42 anos indo a um show da turnê "The Eras Tour" da cantora americana Taylor Swift e publicou fotos dos bastidores neste sábado, 22. Na foto, William aparece com os filhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, tirando uma selfie atrás do palco do show, realizado no estádio de Wembley.

Taylor Swift também publicou no Instagram uma selfie com os três membros da família real e seu namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce.

Príncipe William dança "Shake it Off" em show de Taylor Swift

Em outro vídeo muito compartilhado nas redes sociais, William, herdeiro do trono, aparece dançando "Shake it off", um dos grandes sucessos da cantora.

Entre as cerca de 90 mil pessoas que assistiam ao show também estava Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista e favorito para se tornar o primeiro-ministro após as eleições de 4 de julho, ao lado da esposa. Starmer afirmou no sábado que Taylor Swift havia sido "absolutamente fantástica".

A cantora esteve no Reino Unido como parte da etapa europeia de sua turnê. Ela fez mais mais dois shows em Londres no sábado e no domingo antes de voltar para a capital britânica em agosto.

A Prefeitura de Londres anunciou na quinta-feira que as apresentações da turnê gerariam 300 milhões de libras esterlinas (2,06 bilhões de reais) para a economia da cidade.