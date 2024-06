"La Femme Bateau" retorna à Ponte dos Ingleses após seis anos

Foto: JÚLIO CAESAR ESCULTURA é reinstalada após 6 anos

Foram necessários mais de seis anos, mas, enfim, “La Femme Bateau” retornou ao seu local de origem. A reinstalação de uma das principais obras do multiartista cearense Sérvulo Esmeraldo deu novo brilho a uma Ponte dos Ingleses ainda em reforma. A estrutura foi içada no final da tarde da última segunda-feira, 24.

A escultura cinética feita em fibra de vidro e aço inox é reconhecida como um dos destaques da orla de Fortaleza. A devolução da obra para seu local original ocorreu mais de seis anos depois de ter sido atingida por forte ressaca marítima, em março de 2018. Na época, a escultura foi levada pelo mar, mas foi resgatada, com promessas de restauração e reinstalação no espaço em meados de 2021.

O momento foi acompanhado por jornalistas, fotógrafos e profissionais admiradores do trabalho de Sérvulo Esmeraldo. Uma das figuras presentes foi o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Ao O POVO, o gestor afirmou que a reinstalação da obra significa “o resgate da arte e da cultura cearenses em Fortaleza”. Ao lado de Dodora Guimarães, pesquisadora e presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo, relembrou a importância da peça para a memória da Cidade.

“Isso é para expor às gerações que estão chegando a história da nossa arte, da boemia da região bucólica aqui da Praia de Iracema. É a restauração desse patrimônio de arte e cultura que o Sérvulo deixou para nós, imortalizando-se, assim, não só na arte e na cultura com as suas esculturas, mas no coração de todos nós, cearenses”, declarou. De acordo com Sarto, a nova "La Femme Bateau" terá iluminação “em breve”.

Figura importante para o restauro de “La Femme Bateau”, Dodora Guimarães acompanhou de perto a colocação da escultura em seu posto. Segundo a profissional, o diálogo com a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) já vinha há bastante tempo e a ideia era que a reinauguração ocorresse até 5 de julho.

Ela relatou que foram necessárias “muitas tentativas” e até houve procura de empresas privadas para o restauro. “Essa conquista foi sofrida, mas espero que seja também uma abertura para que outras obras do Sérvulo sejam restauradas, porque há um conjunto considerável de esculturas públicas na Cidade que merece cuidados e reparos, como no caso da obra ‘Monumento aos Jangadeiros’”, disse.

Dodora acrescentou: “Ela está bem danificada e em um local que não dá destaque a ele. Espero que essa conquista de hoje se torne multiplicador de boas intenções e interesse, porque, afinal, é um patrimônio público”.

Ela não escondeu a felicidade pelo retorno de "La Femme Bateau" à Praia de Iracema. “É muita emoção. É comovente ver uma obra ser restabelecida, sobretudo essa obra que diz tanto à Cidade e é tão querida pela população. Muitas pessoas têm tatuagem de 'La Femme Bateau', além de camisetas e joias. Ela é um ícone de Fortaleza e uma presença simbólica que estava fazendo muita falta à Cidade”.

Dodora Guimarães, também viúva do multiartista cearense, aponta o movimento do Instituto Sérvulo Esmeraldo iniciado em 2023 a propor o tombamento pelo Estado do Ceará do conjunto de obras públicas do artista cearense. O pedido foi enviado à Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE).

“Sabemos que esse conjunto de obras foi um investimento do Sérvulo, uma dedicação da vida dele, e foi a razão de ele ter voltado da Europa para construir esse conjunto de obras públicas. É um conjunto significativo de um artista e é um caso raro no mundo. Pensamos, então, que uma medida de proteção seria o tombamento público como patrimônio. Fizemos a instrução de tombamento com o professor Romeu Duarte e está com a Secult. Esperamos que seja levado a cabo”, destaca Dodora.