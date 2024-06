Alunos participam de votação

Cerca de 25 alunos do 9º ano da Escola José de Alencar, no bairro Jardim Iracema, se tornaram vereadores por um dia na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), marcando o encerramento da edição 2024 do projeto "Escola vai à Câmara", da Fundação Demócrito Rocha (FDR). Com a simulação de votação de um projeto de lei de autoria própria, os jovens vivenciaram processos democráticos na prática, reforçando a importância da participação cidadã na construção de políticas públicas. A iniciativa contemplou 12 instituições de ensino fundamental neste ano.