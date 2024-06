Prefeitura de Fortaleza inaugura posto de saúde na Parangaba

Foto: Yuri Allen / Prefeitura de Fortaleza/ Divulgação POSTO deve atender 11 mil pessoas

A Prefeitura de Fortaleza inaugurou, na noite dessa terça-feira, 25, o posto de saúde Dom José Bezerra Coutinho, localizado na Parangaba, em Fortaleza. Equipamento, situado na rua Primeiro de Janeiro, vai oferecer Serviços da Atenção Primária à Saúde e visa atender 11 mil pessoas do bairro e do entorno.

Obras foram executadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), recebendo investimento de R$ 1,4 milhão. Posto é o 13° da Regional de Saúde IV, que compreende 13 bairros, e vai contar com 23 profissionais, entre eles estão: três médicos, três enfermeiros, dois dentistas e três técnicos de Enfermagem.

Local vai possibilitar o acompanhamento de todas as faixas etárias, permitindo o atendimento a pacientes que apresentem doenças como hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, entre outras. Também será possível ter acesso a serviços como vacinação, atendimento odontológico e prevenção ginecológica.

Inauguração contou com a presença de José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza, do médico Galeno Taumaturgo, secretário da Saúde do Município, e de Samuel Dias, titular da Seinf.

O chefe de Executivo Municipal destacou na ocasião que esse é o nono posto de saúde entregue na Capital, frisando que mais 9 devem ser finalizados até o dia 5 de julho próximo. Ele ainda frisou que o equipamento vai proporcionar mais segurança para populares, visto que os mesmos não vão mais precisar se deslocar para outras áreas em busca de atendimento médico.

“É um posto que a comunidade está agradecendo, pois são mulheres que vêm fazer o pré-natal, senhoras de mais idade, jovens que vêm realizar consulta, muitas pessoas vão ser atendidas aqui, então é um impacto muito grande na saúde da comunidade”, frisou o gestor na ocasião.

Evento foi aberto ao público, possibilitando que moradores entrassem no equipamento para conhecer o novo ambiente. Além de alguns profissionais da saúde, o Zé Gotinha, personagem das campanhas de vacinação, recebeu os visitantes na entrada do local.

Entre moradores que foram ao posto estava Edna Maria, 58, que mora há 12 anos no bairro. Ela conta que antes precisava ir para outras unidades de saúde, longe de sua casa, e comemora a entrega do novo posto. "Agora tá ótimo, do jeito que nós queríamos".

Aila Maria, 64, que reside há 37 anos na Parangaba, também celebra a chegada da nova unidade, mas conta estar na expectativa para que atendimento não ocorra de forma demorada, como ela observou em outras unidades. "É lindo o prédio, eu amei, valorizou muito a praça. Agora eu só queria que fosse bom o atendimento (...) Eu tenho fé que mude alguma coisa", pontua.

Colaborou Fabricia Braga