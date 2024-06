David de Raimundão retira pré-candidatura para apoiar Fernando Santana em Juazeiro do Norte

Foto: Reprodução / Instagram David de Raimundão David de Raimundão era pré-candidato do MDB à prefeitura de Juazeiro do Norte

O deputado estadual David de Raimundão (MDB) anunciou a retirada de sua pré-candidatura a prefeito de Juazeiro do Norte para apoiar a pré-candidatura do PT, representada pelo também deputado estadual, Fernando Santana (PT). A decisão foi divulgada em vídeo publicado nesta quinta-feira, 27.

“O momento político atual, tanto estadual quanto nacional, foi determinante para a escolha de nos unirmos a um projeto que tenha mais condições de trazer investimentos para Juazeiro do Norte. Pensando no povo juazeirense, tomo a difícil, mas necessária decisão de nos unir ao projeto de Fernando Santana para a prefeitura de Juazeiro do Norte”, escreveu David em postagem nas redes sociais.

O parlamentar seguiu argumentando que ao lado de políticos locais e nacionais seguirá trabalhando em favor da cidade.

"Ao lado de pessoas como Lula, Camilo, Elmano e Eunício Oliveira, trabalharemos pelo progresso e desenvolvimento de nosso município. Tenho esperança de que dias melhores, com oportunidades, inovação, geração de emprego e renda e obras estruturantes, chegarão a Juazeiro. Fernando, vai você. E vamos juntos daqui para frente”, concluiu.



Movimentações anteriores

O desejo de composição de uma chapa única em Juazeiro já havia sido expressado pelo ex-governador Camilo Santana (PT). Em maio, o agora ministro da Educação defendeu que unificação, já que a cidade só terá um turno nesta eleição. Juazeiro nunca reelegeu um prefeito desde a redemocratização.

"Nós estamos discutindo lá com os aliados a unificação de um nome único, chapa única, para que a gente possa estar à disposição do povo de Juazeiro como opção para governar", disse ao O POVO.

Já o presidente do MDB Ceará, deputado federal Eunício Oliveira, chegou a chamar Fernando Santana de "futuro prefeito de Juazeiro do Norte" em evento da sigla com pré-candidatos e aliados. Depois da situação, Davi reafirmou sua postulação e Santana descartou a possibilidade de concorrer como vice.