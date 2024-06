Foto: Reprodução/ Prefeitura de Fortaleza - Daniel Calvet Prefeitura de Fortaleza anuncia Plano Operacional para Parada Pela Diversidade Sexual

A Prefeitura de Fortaleza anunciou na tarde desta quinta-feira, 27, o Plano Operacional para a 23° edição da Parada Pela Diversidade Sexual, que ocorrerá no próximo domingo, 30, a partir das 16 horas na avenida Beira Mar, na Capital.

O evento, que ocorre anualmente desde 1999, é idealizado pelo Grupo de Resistência Asa Branca (Grab) por meio da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), com o Governo do Estado do Ceará.

Com o tema “Radicalizar para existir, votar para ocupar”, o movimento visa conscientizar a comunidade LGBTQIA+ da importância da representatividade do público nos parlamentos.

A Parada pela Diversidade Sexual em Fortaleza é a segunda maior do Brasil, ficando atrás do estado de São Paulo. A previsão é que 800 mil a 1 milhão de pessoas estejam presentes no ato.

“A gente traz esse mote para que possa ser pensada estratégias de proposições, candidaturas e, nesse contexto, contribuir com uma sociedade melhor, mais inclusiva, para que as pessoas LGBTQIA+ possam ser mais respeitadas e que as políticas públicas sejam mais presentes na categoria”, pontua.

No dia 29, que antecede o movimento, o público poderá participar da pré-parada do movimento, que ocorrerá no Anfiteatro Praça de Messejana, a partir de 15 horas.

Tendo em vista que o ato será realizado após uma onda de violência no Estado do Ceará, o secretário da SDHDS, Francisco Ibiapina, reforçou que as Forças de Segurança estarão presentes na avenida e no entorno do local, visando garantir a segurança do público participante.

Plano Operacional

Trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) elaborou uma operação especial de mobilidade a fim de facilitar o acesso do público ao ato. O efetivo será composto por 80 agentes e operadores de tráfego.

O órgão iniciará as atividades no sábado, 29, a partir das 23 horas, com a coibição de estacionamento na avenida Beira Mar, no trecho compreendido entre as ruas Paula Barros e José Napoleão.

Já no domingo, 30, a partir das 16 horas, a equipe realizará o bloqueio da avenida Beira Mar, impactando desde a rua José Napoleão até a avenida Rui Barbosa. Os trios elétricos que serão utilizados no desfile seguirão pelo contrafluxo da avenida, no sentido Mucuripe/ Dragão do Mar.

Os condutores que precisarem se deslocar pelo perímetro terão como alternativa de desvio toda a av. Abolição até às 17h30min, quando será implementado o bloqueio da via no trecho compreendido entre as ruas Nunes Valente e Ildefonso Albano em decorrência do São João de Fortaleza.

A opção de desvio para aqueles que vêm na av. Historiador Raimundo Girão, sentido Centro/ Mucuripe é dobrar à direita na rua Antônio Augusto e à esquerda na av. Monsenhor Tabosa.

Para aquele condutor que segue no sentido Mucuripe/Centro, a orientação é dobrar à esquerda na rua Nunes Valente e à direita na rua Deputado Moreira da Rocha ou utilizar a rua Tenente Benévolo.

Para atendimento de ocorrências, como irregularidades ou sinistros no trânsito, a população pode acionar a AMC pelo número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Transporte

Para o evento de domingo, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçará a frota com 15 veículos reservas. Para se deslocar ao ato, os passageiros poderão utilizar as linhas que passam no entorno. Aqueles que comparecerão à Parada, a Prefeitura de Fortaleza oferece a Tarifa Social que dá um desconto nas passagens, R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia).

Devido aos bloqueios nas vias da região realizados no domingo, as linhas que trafegarem pela av. Historiador Raimundo Girão no sentido Leste/Oeste farão o seguinte percurso: av. da Abolição, av. Barão de Studart, rua Tenente Benévolo, av. Dom Manoel e seguem seus itinerários normalmente. As linhas que trafegarem pela av. Historiador Raimundo Girão no sentido Oeste/Leste não sofrerão interdição e seguem seus itinerários normalmente.

Linhas regulares que passam próximo a Av. Beira Mar, local do evento:

011 - Circular I

012 - Circular II

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra / Mucuripe

077 - Parangaba / Mucuripe

078 - Siqueira/Mucuripe/ED

130 - Vila do Mar / Náutico II

711 - Barra do Ceará / Cais do Porto

752 - Caça e Pesca / Centro

901 - Dom Luís

905 - Meireles / Centro

906 - Caça e Pesca / Serviluz / Centro

907 - Castelo Encantado / Centro

Linhas corujões que passam próximo ao local do evento:

01 - 055 - Corujão/Grande Circular I

02 - 056 - Corujão/Grande Circular II

Segurança

A segurança do evento ficará a cargo da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) por meio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Serão disponibilizados, ao todo, 116 agentes, que atuarão durante os dois dias do evento (sábado e domingo).

Os guardas municipais, além de serem distribuídos na operação para atuar na área de segurança dos acessos e do entorno da festa, ficarão ainda a serviço das atividades junto à Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), AMC, além de estarem no apoio aos corredores de transporte público, terminais de ônibus e na prevenção e salvamento aquático.

O atendimento será realizado por radiocomunicadores, drones, câmeras de videomonitoramento, atendimento e despacho e linha direta com a Ciops para ocorrências. Estarão atuando 144 câmeras apenas na Beira-Mar, além de outras 1.044 câmeras integradas com a SSPDS, AMC e Etufor.

“Teremos um efetivo dedicado para o evento, além do efetivo ordinário que já atua ali nas torres, nas células de segurança, teremos o pessoal do patrulhamento que também foi ampliado para fazer a cobertura na Beira Mar”, explica a subinspetora da GMF, Aline Vitória.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também estará presente no evento, atuando na promoção à saúde durante a pré-parada da diversidade, na Messejana, das 15 às 18 horas. A ação será realizada por meio do Projeto Fique Sabendo Jovem, que atua na prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), HIV/Aids e hepatites virais, oferta do diagnóstico voluntário do HIV, sífilis, hepatites virais.

A iniciativa também realiza o encaminhamento para tratamento de IST e HIV/Aids junto a adolescentes e jovens, principalmente, os que estão em situação de maior vulnerabilidade (gays, outros HSH, e em cumprimento de medidas sócio-educativas).

O Fique Sabendo Jovem dispõe de um micro-ônibus que estaciona em espaços de socialização de jovens e adolescentes, realizando a testagem rápida promovendo ações de prevenção, como a distribuição de preservativos e gel lubrificante.

No domingo, na av. Beira Mar, a partir das 15 às 20 horas, as equipes estarão distribuindo preservativos e gel lubrificante, assim como materiais informativos.

Limpeza

O serviço de limpeza, por sua vez, será realizado antes e depois do evento. Das 8 às 16 horas, garis irão garantir a limpeza da avenida; das 12 às 22 horas, dez profissionais estarão estrategicamente espalhados pelo território e, após o evento, outros 25 garis irão realizar a limpeza final da Beira Mar, a partir das 22 horas.