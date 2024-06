Sarto afirma que Fortaleza terá 7 mil câmeras interligadas até julho

Foto: Gabriela Almeida 255 novos guardas municipais tomaram posse em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza empossou, na noite desta quinta-feira, 27, 255 agentes que participaram da segunda turma do Concurso da Guarda Municipal. Solenidade ocorreu no Ginásio Paulo Sarasate e a previsão da Prefeitura de Fortaleza é de que, até o fim deste ano, o total de guardas convocados chegue a mil. De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), um Centro de Comando para o vídeomonitoramento de sete mil câmeras será inaugurado no dia 5 de julho.



“Todas essas câmeras são integradas com Polícia Militar, Guarda Municipal, AMC e com os órgãos de fiscalização e controle da Prefeitura”, afirmou Sarto. A Central de Comando reunirá imagens de câmeras instaladas em praças, parques e escolas. Cinco mil câmeras já estão instaladas, segundo Sarto, que disse ainda que Fortaleza será “a capital que tem mais câmeras por habitante do Brasil”. Ele frisou ainda as guardas municipais da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) mantêm uma interlocução contínua.

O prefeito destacou que essa é a segunda turma do concurso da Guarda a ser convocada. A primeira foi de 219 profissionais, essa de 255 e cerca de 500 agentes deverão chamados já com a previsão de participarem de treinamento em setembro. A ideia é reforçar a ronda escolar, fazer blitzes no transporte público e atuar em regiões que demonstrem maiores índices de violência. "Esse estudo já está sendo feito", ressaltou.

Armamento para Guarda Municipal

Objetivo da Prefeitura de Fortaleza é armar toda a Guarda Municipal. Sarto disse ainda que assinará, amanhã, 28, contrato para aquisição de 400 pistolas, que já serão utilizadas pelos guardas convocados. "Para dar segurança à população de Fortaleza. O papel da Guarda Municipal não é combater facções e sim proteger os cidadãos. O papel de combate ao crime organizado é do Estado e da União”, afirmou.

O titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesc), Heraldo Maia Pacheco, informou que a previsão é de que outras 600 armas sejam compradas. Ele explicou que o treinamento pelo qual os novos guardas municipais passarão, para uso das armas, conta com 220 horas de aulas, e que eles precisarão ainda dar 340 tiros para só depois passarem pela avaliação psicológica homologada pela Polícia Federal. "E todo ano terão de passar por uma capacitação e dar 50 tiros. Diferente da Polícia Militar, onde isso não é exigido. O nosso profissional tem esse fator, que capacita ainda mais para o uso da arma".

Com informações da repórter Gabriela Almeida